Homem é encontrado morto com facada, dentes e braço quebrado em posto na capital

Magnum Aparecido Brum Cavalheiro, 32 anos, foi encontrado no morto na manhã desta quinta-feira (21), no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Duque de Caxias em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem viu o corpo de Magnum caído no pátio do posto e ligou para a polícia dizendo achar que a pessoa estava morta.

Os policiais foram até o local e constataram a morte de Magnum, que estava com uma tornozeleira eletrônica.

Segundo a perícia realizada no local, a vítima estava com uma facada no abdômen, uma lesão na cabeça por instrumento contundente (qualquer objeto sólido usado como arma), dentes quebrados e um braço quebrado.

A polícia acredita que a vítima tenha pulado a grade de proteção do posto e caído no chão e então morreu dentro do pátio do estabelecimento.

