Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande

Antonio Nunes, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (5) no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, as autoridades foram acionadas por volta das 9h para ir até a região do Hipódromo, onde um homem foi encontrado caído sob a escadaria do Bloco I.

No local, as equipes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e da Perícia Técnica constatam que a vítima tinha sinais de violência pelo corpo, com lesões na região da boca e do queixo.

Quando os policiais chegaram, a área já estava isolada por uma equipe da Polícia Militar.

Após a análise inicial, o corpo foi encaminhado para exames necroscópicos. A Polícia Civil informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.

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