Homem é encontrado morto dentro do poço em Dourados

Sílvio Gonçalves, de 31 anos foi encontrado morto dentro de um poço artesiano, na manhã deste sábado (13), próximo a aldeia Bororó, no assentamento Nhu-Verá, em Dourados. O homem teria sido visto pela última vez na sexta-feira (12), bebendo em um bar.

De acordo com site Dourados News, o corpo de Silvio foi encontrado na manhã do último sábado, por moradores do assentamento. A Polícia Civil foi acionada e segue com investigação, suspeitando que o homem tenha caído no poço enquanto voltava para casa.

Alguns populares afirmam que Silvio e alguns amigos estavam bebendo em bar, na noite de sexta-feira (12) e depois não souberam mais noticias sobre o mesmo.

