Homem é esfaqueado após cobrar por corrida em MS

Um homem de 54 anos foi vítima de lesão corporal na tarde de domingo (5), em Chapadão do Sul, cidade distante 331 quilômetros de Campo Grande, após ser atingido por golpes de faca.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. À polícia, ele relatou que estava em um estabelecimento comercial quando um homem solicitou uma corrida.

Ainda conforme informado pela vítima à equipe policial, a corrida não foi feita por nenhum aplicativo, apenas 'de boca' entre os envolvidos. Após a prestação do serviço, ao cobrar o pagamento, o suspeito teria desferido os golpes de faca e fugido do local.

Equipes realizaram diligências na tentativa de localizar o autor, que até o momento não foi encontrado. O caso será investigado.

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