Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Homem é esfaqueado após cobrar por corrida em MS

Vítima, de 54 anos, informou que suspeito fugiu depois de desferir golpes de faca contra ele

06 abril 2026 - 16h21Gabrielly Gonzalez
O autor não foi encontrado até o momento.O autor não foi encontrado até o momento.   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Um homem de 54 anos foi vítima de lesão corporal na tarde de domingo (5), em Chapadão do Sul, cidade distante 331 quilômetros de Campo Grande,  após ser atingido por golpes de faca.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. À polícia, ele relatou que estava em um estabelecimento comercial quando um homem solicitou uma corrida.

Ainda conforme informado pela vítima à equipe policial, a corrida não foi feita por nenhum aplicativo, apenas 'de boca' entre os envolvidos. Após a prestação do serviço, ao cobrar o pagamento, o suspeito teria desferido os golpes de faca e fugido do local.

Equipes realizaram diligências na tentativa de localizar o autor, que até o momento não foi encontrado. O caso será investigado.

 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa da Mulher
Polícia
Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe na Capital
Polícia solicita ajuda da população para encontrar suspeitos.
Polícia
Polícia procura por dupla suspeita de matar homem com golpes de faca em Bataguassu
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Polícia
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Marlene foi uma das primeiras policiais do estado
Polícia
Subtenente da PM é encontrada morta com disparo de arma de fogo na Capital
Reprodução / Laudo
Polícia
Com policiais presos, laudo revela ponto crucial sobre morte em confronto em Anastácio
Polícia Rodoviária Federal -
Polícia
Excesso de velocidade lidera autuações nas rodovias de MS durante feriadão, diz PRF
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Após saída de casa noturna, homem é preso por agredir convivente com socos e mordidas
Arte - JD1 Notícias / Foto: Kevyn / Redes Sociais
Trânsito
Vídeo de câmera mostra acidente que matou militar na Fábio Zahran, em Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Garras prende homem procurado pela Justiça por violência doméstica em Campo Grande

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande