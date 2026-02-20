Menu
Homem é esfaqueado e agressor corre para delegacia para avisar legitima defesa em MS

Vítima apresentava ferimentos nas costas e nas nádegas; suspeito alegou que teve casa invadida

20 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 20/02/2026 às 07h10
Bombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregueBombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregue   (Jornal da Nova)

Homem, de 50 anos, pediu socorro em frente a um supermercado durante a quinta-feira, dia 19, após apresentar ferimentos provocados por faca, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. O agressor, de 36 anos, correu para a delegacia para alegar que agiu legítima defesa.

A vítima apresentava perfurações nas costas e nas nádegas, explicando que estava na própria residência, quando teve o imóvel invadido e foi atacado pelo suspeito. Porém, o agressor teria dado a mesma versão.

Segundo o site Jornal da Nova, o suspeito se apresentou rapidamente na delegacia, dizendo que teve a casa invadida e para se defender da tentativa de enforcamento, usou uma faca. No entanto, essa versão, ficou comprometida, pois o suspeito não sabia o endereço do imóvel.

Na delegacia, o boletim de não foi feito e o investigador pediu para que ele reunisse mais informações.

Já a vítima esfaqueada foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar.

