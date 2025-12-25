Menu
Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com o irmão em Jardim

A vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros

25 dezembro 2025 - 11h12Brenda Assis
O caso começou com uma brigaO caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na cabeça pelo irmão durante uma briga ocorrida na noite desta quarta-feira (24), na cidade de Jardim.

Conforme o registro policial, os dois estavam bebendo quando começaram a discutir. Durante a confusão, o outro envolvido pegou uma faca e desferiu o golpe na cabeça do irmão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros à vítima e a encaminhando para o hospital da cidade. Quando a Polícia Militar chegou ao imóvel, o suspeito ainda estava com a faca na mão, sendo preso em flagrante.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil e será investigado. 

