Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com o irmão em Jardim

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na cabeça pelo irmão durante uma briga ocorrida na noite desta quarta-feira (24), na cidade de Jardim.
Conforme o registro policial, os dois estavam bebendo quando começaram a discutir. Durante a confusão, o outro envolvido pegou uma faca e desferiu o golpe na cabeça do irmão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros à vítima e a encaminhando para o hospital da cidade. Quando a Polícia Militar chegou ao imóvel, o suspeito ainda estava com a faca na mão, sendo preso em flagrante.
O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Ex-traficante é agredido com golpes de facão após não vender 'pó' para homem no Noroeste
Polícia
Homem é espancado com frigideira ao ser flagrado assediando mulher grávida em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Polícia
Sem aceitar o término, mulher tenta matar ex a facadas na Véspera de Natal no Nova Lima
Polícia
Homem é morto a tesouradas durante a Véspera de Natal em Jardim
Polícia
Capotamento deixa dois feridos em Anastácio
Polícia
Policial aposentado é ameaçado de morte e perseguido por suspeito em Campo Grande
Polícia
Homem é esfaqueado nas costas ao se envolver em briga na rodoviária de Aquidauana
Polícia
Morre mulher atropelada e arrastada por homem na Marginal Tietê
Polícia