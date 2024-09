Homem é esfaqueado quatro vezes em discussão de trabalho em fazenda de Bodoquena

Homem, de 42 anos, foi esfaqueado pelo menos quatro vezes durante uma discussão por motivo de trabalho em uma fazenda na cidade de Bodoquena. Ele foi atingido três vezes no tórax e uma vez no quadril, sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande, estando internado na ala vermelha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e conversou com a vítima, que relatou estar na fazenda e teve uma discussão com um homem, vulgo 'Paraguaio'.

Em dado momento da briga, o suspeito avançou contra ele munido de uma faca e desferiu os quatro golpes.

A vítima foi socorrida para um hospital de Bonito, porém, devido à gravidade das lesões, foi transferido para Campo Grande. Ele deve passar por um procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

