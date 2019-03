Homem Ã© espancado apÃ³s cometer injÃºrias raciais contra vizinho

Nivaldo Correia da Conceição, 46 anos, foi espancando pelo vizinho e mais duas pessoas ao cometer injúria racial, na noite deste domingo (10), no bairro Moreninhas, em Campo Grande. Além dos xingamentos, a vítima acusou o jovem de ser traficante.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mora nos fundos de uma vila e que o autor seria seu vizinho, quando no final da tarde de ontem (10), o jovem entrou dentro da casa de Nivaldo junto com mais duas pessoas e começaram a agredi-lo com cabo de uma enxada e um pedaço de pau.

Já o autor, que também compareceu a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga, relatou que a vítima estaria o importunando há dias e justo neste domingo, além de ser xingado de “macaco” e “traficante”, Nivaldo teria jogado uma pedra na sobrinha dele de quatro anos. O jovem disse que ficou enfurecido com a situação e entrou na residência do homem com mais duas pessoas, e agrediram o mesmo com socos e chutes.

As agressões causaram ferimentos no rosto e Nivaldo foi encaminhado a UPA Moreninhas por outros vizinhos, que afirmaram aos policiais que o homem sofre de transtorno bipolar. O autor assumiu a autoria da lesão corporal e ressalta que “partiu pra cima pois perdeu a cabeça" e estava cansado de ser importunado.

