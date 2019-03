Homem finge ser entregador de "ifood" para comercializar drogas

Por volta das 19h20 desta quinta-feira (8), Lucas Zemog Cavalcante, 26 anos, foi preso em flagrante ao se disfarçar de entregador de “ifood” para comercializar drogas na região da Vila Margarida, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas na região quando avistou três indivíduos em atitude suspeita próximos à uma moto. Eles foram abordados e uma porção de maconha foi encontrada com os suspeitos, identificados como "Gordinho" e "Bigode". Com Lucas foi encontrado a quantia de R$ 30,00. Os envolvidos apontaram que Lucas estaria com o entorpecente e teria repassado aos dois.

O suspeito estava com uma mochila de entrega da "ifood", porém, a mochila não tinha nada dentro, nem resquícios de material de entrega de lanches.

Lucas acabou confessando à polícia que levou a droga para vender junto com o “Gordinho”. Ele ainda disse que na residência localizada no bairro Amambai havia mais drogas.

A equipe policial foi ao local e apreendeu 128 gramas de maconha, balança de precisão e embalagens. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. Lucas foi preso por tráfico de drogas.

Celulares e uma motocicleta modelo Honda Fan foram apreendidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também