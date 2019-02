Mãe e filho são presos por tráfico de drogas

Darciane Vieira Barbosa, 41 anos, e Daniel Felipe Barbosa, 19 anos, foram presos na segunda-feira (18), acusados de tráfico de drogas, em Anastácio.

De acordo com informações policiais, diversas denúncias foram feitas de que na casa de Darciane era comercializado drogas e que seu filho utilizava uma motocicleta preta para vender os entorpecentes em Anastácio e Aquidauana.

Seguindo as informações, a equipe se deslocou ontem a noite para a residência, porém, no caminho, se deparou com Daniel na motocicleta que, ao ver a viatura, se jogou do veículo e empreendeu fuga em um brejo, mas foi alcançado pelos militares. Com ele foram encontrados duas porções de maconha que, segundo Daniel, seriam entregues para um amigo e que receberia R$ 50 pela droga.

Durante a abordagem, Daniel confessou que na casa de sua mãe tinha mais drogas, a polícia foi até o local e Darciane negou a existência de entorpecente em sua residência e autorizou a revista da polícia. Os policias encontraram tabletes de maconha dentro de um baú e dentro de uma mala de viagem, totalizando pouco mais de quatro quilos. Dentro de uma sapateira, foram localizadas duas balanças de precisão e 190 gramas de cocaína.

Uma quantia de R$ 214 também foram encontradas, na qual Daniel disse que R$ 160 foi ganho com a venda daquele dia. Três celulares também foram apreendidos. Mãe e filho foram encaminhados para a delegacia junto com os produtos apreendidos.

