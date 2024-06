Homem é espancado por várias pessoas na Moreninha

Homem, de 35 anos, foi socorrido durante a madrugada desta segunda-feira (17), após ser encontrado caído e com várias lesões na cabeça em uma via pública da Vila Moreninha II, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais realizavam uma operação na região e uma equipe foi informada sobre a situação envolvendo a possível agressão e foi verificar o local, onde constataram que era verídica a informação e pediram apoio para o resgate.

Ao chegarem pelo local, os militares conversaram com algumas testemunhas e foram informados que a vítima havia sido agredida por várias pessoas. Na tentativa de conversar com o homem, os policiais perceberam que ele estava desorientado e com fala desconexa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local e o encaminhou para atendimento médico em uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia.

