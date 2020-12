Homem é executado na frente da esposa, no Indubrasil

Marlon Ricardo da Silva Diarte, 37 anos, foi executado na tarde desta terça-feira (8), perto de onde trabalhava, no Indubrasil.

De acordo com informações do registro policial, a vítima chegou no local do crime com a esposa em um veículo Celta. Ao descer, foi surpreendido por um homem que efetuou os disparos. Marlon morreu na hora.

O suspeito, segundo o que consta no boletim de ocorrência, chegou ao local horas antes da vítima, deixou a motocicleta por perto e ficou em um bar que fica em frente ao local do crime. Ele tomou cerveja no bar e perguntou para algumas pessoas sobre a empresa que processava madeira, onde a vítima trabalhava.

Testemunhas relataram ainda que o suspeito conversou no telefone por diversas vezes, até a vítima chegar e ser morta a tiros. Após os disparos, o autor fugiu em um moto de modelo Fazer vermelha, com rodado preto. Testemunhas disseram que o suspeito era clato, magro, tem aproximadamente 1,70 metros de altura e uma tatuagem grande no braço esquerdo.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima é evadida do sistema prisional.

