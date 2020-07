Homem é flagrado furtando carro e apanha do dono

Marcus Alessandro Engel De Souza, 38 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (30), tentando furtar um veículo na Vila Carvalho, em Campo Grande. O dono do carro viu a tentativa do furto, perseguiu o autor e o imobilizou após uma briga.

De acordo com a ocorrência, o proprietário do veículo flagrou Marcus tentando furtar seu veículo, então correu atrás do autor e ao alcança-lo os dois começaram uma briga.

O dono do carro conseguiu deter Marcus e chamar a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu o autor em flagrante, ele ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino por conta de um corte adquirido durante a briga.

