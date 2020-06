Homem é flagrado pisando na cabeça de cachorro e diz que é para "educar"

Um homem identificado como Roosevelt Nunes de Andrade, 42 anos, foi flagrado nesta segunda-feira (8), praticando maus-tratos contra seu Dog Alemão, na esquina com a rua 13 de maio, no centro de Campo Grande.

Conforma a ocorrência, uma testemunha que presenciou o autor pisando na cabeça do cachorro e gritando com pessoas a sua volta e acionou a equipe da Polícia Militar,

Ao chegar no local, o autor confessou que tomou tal atitude para “educar” o cachorro, que era de sua propriedade. O animal estava preso a uma corrente e cadeado, e a guarnição constatou que a situação do cão era recorrente, pois quando o autor se aproximava do animal este demonstrava medo.

A PM contactou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que alegou que verificaria a ocorrência mais tarde, e que a guarnição apresentasse o animal na instituição.

O autor foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, assinou termo de compromisso e comparecimento, e em seguida foi liberado.

