Homem é flagrado transportando uma tonelada de maconha em caminhonete

Um homem, de 32 anos, foi preso por tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 1.005,7 kg de maconha, em uma caminhonete, na tarde desta quarta-feira (20), na na BR-267, em Bataguassu. Além da droga, ele ainda levava no veículo 13,3 kg de skunk e 1 kg de haxixe.

O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito foi parado durante uma fiscalização no km 41 da rodovia. A caminhonete com as drogas escondidas, que após pesagem, totalizaram em 1.020 kg de entorpecentes.

Em consulta, as autoridades constataram que a placa utilizada era falsa, sendo a original de Pitangui (MG), com registro de furto desde fevereiro deste ano em Nova Serrana (MG).

O suspeito, o veículo e os entorpecentes, foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu (MS).

