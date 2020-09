Homem é morto a facadas após afirmar que transaria com a esposa do amigo

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

Após passar dois dias bebendo com o amigo, João Flores dos Santos, 42 anos, foi morto na noite de domingo (20), na periferia de Dourados.

A vítima estava na casa de Erick Lira Pimentel de 20 anos, e ontem os dois se desentenderam e armado com uma faca, Erick assassinou o até então amigo.

A motivação do crime seria ciúmes, após João afirmar que teria relações sexuais com a esposa do autor. A vítima estava deitada no sofá da sala da residência quando foi atingido pelos golpes e ainda tentou correr, mas morreu devido os ferimentos que sofreu.

O corpo dele foi arrastado e colocado em frente ao imóvel. Populares encontraram o corpo e acionaram a polícia. Logo depois do crime Erick foi preso pela Polícia Militar e autuado em flagrante por homicídio.

