Homem é morto após ameaçar policiais com faca no bairro Novos Estados

Um homem identificado como Kleyton Scheres Ramos, de 38 anos, foi morto durante confronto com a Polícia Militar, nessa sexta-feira (22), na Rua Aquidabã, Bairro Novos Estados, em Campo Grande. Tudo aconteceu após uma denúncia de um jovem, que relatou ter visto o rapaz visivelmente alterado e com uma faca no meio da rua.

Segundo informações, a PM foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local, encontraram o suspeito em frente à sua residência com uma faca na mão e comportamento agressivo.

Kleyton teria xingado os militares, que deram voz de parada ao suspeito. Agressivo, o homem avançou contra a equipe de policiais, momento este em que foi atingido por dois disparos.

O homem foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.

A Perícia Técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários e a Polícia Civil investiga o caso.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

