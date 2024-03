Homem é morto com mais de 40 tiros na fronteira

Gregório Gomez, de 35 anos, foi assassinado com mais de 40 tiros durante a tarde de terça-feira (12), enquanto conduzia sua caminhonete na Villa Ygatimi, no departamento de Canindeyu, cidade paraguaia que faz fronteira com Paranhos, no Mato Grosso do Sul.

Conforme o site ABC Color, ele estava dirigindo uma caminhonete Volkswagen Amarok quando os disparos começaram. O rapaz chegou a tentar fugir, mas foi atingido e perdeu o controle de direção, colidindo contra uma casa.

Por conta da dinâmica dos fatos, as autoridades não tiveram tempo para socorrer Gregório. Ele acabou falecendo ainda no local.

Equipes da Polícia Nacional e da Perícia Técnica do país vizinho foram até o local, fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

