Homem é morto por pistoleiros dentro da casa da ex-mulher

Sarah Chaves, com informações do Capitan Bado

O paraguaio Pedro Porfírio Pereira Palácio, 47 anos, conhecido como Polaco, foi executado na quarta-feira (13), em Capitan Bado no Paraguai, suspeita é de rixa por plantação de maconha.

De acordo com a polícia, Polaco estava sentado em frente a uma residência quando dois homens em uma motocicleta chegaram e um deles disparou várias vezes contra ele.

A testemunha Agripino Gomes Mongelos, 56 anos, que estava com a vítima no momento afirmou que mesmo ferido, Polaco ainda tentou fugir, mas foi alcançado e morto com diversos tiros de pistola 9 milímetros dentro da casa da ex-mulher identificada como Sunilda Del Vale Gomes.

Agripino disse aos policiais que o pistoleiro tinha Polaco como alvo e sequer o ameaçou. Ele disse não conhecer os suspeitos.

Funcionário de uma fazenda localizada em uma zona de produção de maconha, Polaco tinha escapado com vida de um atentado havia 11 anos e o crime nunca foi desvendado pela polícia.

A Polícia Nacional do Paraguai fez rondas pela região e pediu auxílio para a Polícia Militar de Coronel Sapucaia, mas nenhum suspeito foi preso.

