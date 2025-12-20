Menu
Menu Busca sábado, 20 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Polícia

Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina

Após isso, ele foi abandonado em uma das rodovias da cidade

20 dezembro 2025 - 11h12Brenda Assis
Dr Canela

Um roubo inusitado foi registrado na noite de quinta-feira (18) em Nova Andradina, cidade da região do Vale do Ivinhema. A vítima, um homem de 30 anos que trabalha com a venda de semijoias, relatou que aguardava uma cliente em sua motocicleta, em uma rua lateral da Praça da Fogueira, quando foi abordado por dois homens desconhecidos.

Segundo o relato, um dos suspeitos sentou-se na garupa da motocicleta e encostou um objeto na cintura da vítima, afirmando estar armado, ordenando que ele ligasse o veículo e saísse do local. Alegando que a vítima não conhecia bem a cidade, o autor obrigou o homem a conduzir a motocicleta até a rodovia, percorrendo cerca de dez quilômetros.

Após esse trajeto, o criminoso mandou que a vítima parasse a motocicleta e a abandonou às margens da rodovia, possivelmente no sentido do distrito de Nova Casa Verde. Durante toda a ação, o segundo suspeito acompanhou a ação em outra motocicleta.

Além da motocicleta, os assaltantes levaram uma carteira contendo documento de identidade, um cartão bancário, um kit de semijoias e um aparelho celular. A vítima relatou que, devido ao nervosismo durante o crime, não conseguiu fornecer características detalhadas dos autores.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a autoria do crime e tentar recuperar os objetos levados pelos suspeitos.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Cinco pessoas morrem após colisão entre caminhão e van no Rio Grande do Sul
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Polícia
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Polícia
Idoso é preso por importunação sexual contra empresária em Inocência
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Polícia
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
Polícia
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
O caso começou com uma briga
Polícia
Jovem é levado para Santa Casa após ser esfaqueado em Campo Grande
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher atira e tenta matar o marido ao ser agredida durante briga em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Pedestre é socorrido em estado grave ao ser atropelado na Marechal Rondon

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'