Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina

Um roubo inusitado foi registrado na noite de quinta-feira (18) em Nova Andradina, cidade da região do Vale do Ivinhema. A vítima, um homem de 30 anos que trabalha com a venda de semijoias, relatou que aguardava uma cliente em sua motocicleta, em uma rua lateral da Praça da Fogueira, quando foi abordado por dois homens desconhecidos.

Segundo o relato, um dos suspeitos sentou-se na garupa da motocicleta e encostou um objeto na cintura da vítima, afirmando estar armado, ordenando que ele ligasse o veículo e saísse do local. Alegando que a vítima não conhecia bem a cidade, o autor obrigou o homem a conduzir a motocicleta até a rodovia, percorrendo cerca de dez quilômetros.

Após esse trajeto, o criminoso mandou que a vítima parasse a motocicleta e a abandonou às margens da rodovia, possivelmente no sentido do distrito de Nova Casa Verde. Durante toda a ação, o segundo suspeito acompanhou a ação em outra motocicleta.

Além da motocicleta, os assaltantes levaram uma carteira contendo documento de identidade, um cartão bancário, um kit de semijoias e um aparelho celular. A vítima relatou que, devido ao nervosismo durante o crime, não conseguiu fornecer características detalhadas dos autores.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a autoria do crime e tentar recuperar os objetos levados pelos suspeitos.

