Homem é preso após ameaçar vizinhos com réplica de arma de fogo

Brenda Assis, com informações da assessoria

Nessa terça-feira (24), a Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo de 22 anos que com uma réplica de arma de fogo ameaçou um cidadão em Paranaíba.

Os policiais militares foram informados de que um indivíduo teria realizado ameaças com uma arma de fogo a um cidadão que se encontrava na Rua Macrine de Queiroz e que depois teria tomado rumo ignorado.

De posse das características do homem, os policiais passaram a diligenciar em busca de encontrá-lo, momento que receberam informação de sua possível localização.

Com isso a equipe se dirigiu até a COHAB Santa Rita de Cássia e se deparou com o autor na garupa de uma motocicleta. O condutor do veículo não obedeceu às ordens de parada e tentou empreender fuga, mas veio a perder o controle da motocicleta e seus componentes sofrer uma queda.

O passageiro da motocicleta, autor da ameaça, rapidamente jogou ao solo o que parecia ser uma arma de fogo, no entanto, os policiais constataram que se tratava de uma arma de Airsoft de modelo idêntico a arma de fogo tipo pistola Taurus 24/7.

Assim, o homem de 22 anos recebeu voz de prisão por ameaça e o condutor da motocicleta, um indivíduo de 29 anos, foi preso por desobediência, os quais foram entregues na delegacia de Polícia Civil.

