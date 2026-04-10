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Homem é preso com maconha e entrega comparsa à polícia na Capital

A Polícia encontrou entorpecente com o suspeito e em oficina na Moreninha III

10 abril 2026 - 10h50Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma abordagem policial na Rua Chico Bento, em Campo Grande na tarde de quinta-feira (9). A ação aconteceu enquanto equipes faziam rondas pela região.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem foi visto andando com uma mochila e observando casas e uma moto estacionada. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ficou nervoso e chamou atenção dos policiais. Um motorista de aplicativo que estava no local chegou a ser abordado, mas foi liberado após comprovar que não tinha ligação com a situação.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um tablete de maconha preso à cintura. Ele contou que faria a entrega da droga para uma mulher e que receberia R$ 100 pelo serviço. O homem também indicou o endereço de quem teria fornecido o entorpecente.

No local indicado, em uma oficina no Bairro Moreninha III, foram encontrados dinheiro em espécie e mais uma porção de maconha. Outras pessoas que estavam no local foram identificadas, mas não tinham envolvimento.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 570 gramas de maconha com o primeiro suspeito e outros 21 gramas no segundo endereço.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tráfico de drogas, e os dois envolvidos ficaram à disposição da Justiça.

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