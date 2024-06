Homem é preso com maconha que seria arremessada em presídio da Capital

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (1º), um homem, identificado como Maicon, de 36 anos, que tinha planos de arremessar drogas e carregadores dentro do Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho", em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, Maicon andava nos arredores do Estabelecimento Penal segurando pequenas bolsas, e ao avistar a equipe policial, empreendeu fuga, adentrando nos fundos de um imóvel.

Ao questionarem o dono do imóvel, ele afirmou não conhecer Maicon e deu autorização para os policiais procurarem pelo indivíduo. Dentro da residência, o suspeito foi encontrado deitado, ao lado de outro jovem, em uma cama de casal.

Questionado, o jovem afirmou que é irmão do dono da residência e que não conhece Maicon. Ele detalhou que o suspeito chegou correndo no cômodo, e que após se dispensar de algumas bolsas embaixo da cama, deitou e se cobriu com um lençol.

Ao vistoriarem as bolsas, os policiais encontraram 7,3 kg de substância análoga a maconha, além de celulares e carregadores, que estavam enrolados separadamente por fitas adesivas, com o objetivo de serem arremessados para o interior do presídio.

Maicon foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac/CEPOL. O entorpecente foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que pesou e periciou o entorpecente, estimando um prejuízo de R$ 15 mil ao crime organizado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também