Homem é preso com quase 400 kg de maconha que iriam para São Paulo

Um homem, 45 anos, foi preso na noite deste sábado (23), transportando 388 kg de maconha, que seriam levados para o estado de São Paulo, em um carro roubado. A prisão aconteceu em Jaraguari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), era realizada uma fiscalização na BR-163, quando abordaram um Fiat Siena, no interior do veículo e no porta malas, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, divididas em fardos.

O motorista revelou aos policiais ter pego o veículo já carregado na cidade de Ponta Porã/MS e disse que o levaria até o estado de São Paulo, mas não informou os valores que receberia pelo transporte do entorpecente.

Segundo a PRF, o carro possui uma ocorrência de roubo/furto e placas clonadas. O peso total da droga apreendida foi de 388 kg divididos em 547 tabletes.

O homem preso e levado, juntamente com o veículo e a droga, até a Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari.

