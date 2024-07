Homem é preso durante tentativa de estupro no Tarsila do Amaral

Uma jovem, que não teve o nome divulgado, foi vítima de uma tentativa de estupro durante a noite de sexta-feira (19), na Rua Santo Augusto, localizada no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. O autor foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem estava andando pela rua quando foi atacada pelo homem. Com uma faca pequena, de cabo vermelho, ele teria abaixado a parte da frente da calça para mostrar as partes íntimas para vítima.

Com medo e assustada, ela correu do homem, pedindo socorro para a GCM. Ela detalhou queno autor possuía diversas tatuagens nos braços, no rosto e no pescoço. Além disso, ele estaria usando uma camiseta vermelha. Momentos depois, um homem com as mesmas características passadas pela vítima foi encontrado nas proximidades de um lava-jato.

Ao ser abordado, ele disse estar vivendo temporariamente como morador de rua, morando em lava-jato. Quando questionado sobre as acusações da vítima, o autor negou, dizendo que era mentira.

Ainda assim, ele foi preso pela GCM e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

