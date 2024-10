Homem é preso em Chapadão do Sul por tráfico de drogas em São Paulo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Paraíso das Águas cumpriu, na última quarta-feira (16), três mandados de prisão expedidos contra um homem acusado de tráfico de drogas em São Paulo.

A prisão aconteceu após uma investigação solicitada pelo Ministério Público que verificou, durante uma audiência em um processo de embriaguez ao volante, que a documentação apresentada pelo motorista não correspondia com a identificação.

A equipe policial iniciou diligências para identificar o verdadeiro autor dos fatos. Ele foi localizado em sua residência na cidade de Chapadão do Sul e ao ser abordado, confessou possuir documentação falsa.

Ele alegou que comprou o documento, mas negou ter sido responsável pela falsificação. A documentação foi apreendida e o homem conduzido até a Delegacia de Paraíso das Águas, onde foi constatado os mandados de prisão em aberto. O acusado permanece à disposição da justiça.

