Homem é preso em flagrante após matar colega de trabalho em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (23/12), um homem de 40 anos suspeito de matar Cristian Lombardi Wanser, na BR-262, km 218, em Ribas do Rio Pardo. O corpo da vítima foi encontrado no banco do passageiro de um veículo abandonado no acostamento da rodovia, no domingo (22/12), com ferimentos causados por um instrumento perfuro-cortante.

Após investigações, a polícia localizou o autor, R.S., na zona rural, a cerca de 40 km da cidade. Ele foi preso e levado à delegacia, onde confessou o crime. Conforme o suspeito, ele e a vítima haviam consumido bebidas alcoólicas em uma fazenda antes de saírem para a cidade.

O autor afirmou que, em estado de embriaguez, se confundiu e dirigiu na direção errada, indo em direção a Água Clara. Durante o trajeto, uma discussão teria se iniciado, após a vítima supostamente fazer uma insinuação sexual, o que levou ao assassinato. O caso deve ser levado à Justiça

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também