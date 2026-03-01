Homem é preso em flagrante após matar vítima com golpes de pá na Capital

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (1º), após matar outro homem, de 38 anos, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), foi acionada após o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) informar sobre um homicídio em uma residência na Rua Lontras. No local, os investigadores encontraram a vítima caída na sala do imóvel, com lesões cranioencefálicas graves provocadas por múltiplos golpes com uma pá de construção. A ferramenta utilizada no crime estava ao lado do corpo.

Segundo relato de uma testemunha, autor e vítima ingeriam bebida alcoólica antes do crime e teriam discutido. Em seguida, o suspeito desferiu diversos golpes na cabeça da vítima e fugiu de bicicleta.

Com base nas informações apuradas, a equipe do GOI realizou diligências e localizou o homem em uma residência na Vila Popular. Questionado, ele confessou o crime.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC/CEPOL), onde permanece à disposição da Justiça. A pá utilizada no homicídio e o aparelho celular da vítima foram apreendidos para perícia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação da Polícia Civil.

