domingo, 01 de março de 2026
Polícia

Homem é preso em flagrante após matar vítima com golpes de pá na Capital

Crime ocorreu no Jardim São Conrado; autor foi localizado horas depois e confessou o homicídio

01 março 2026 - 10h05Taynara Menezes
Prisão foi realizada horas após o crimePrisão foi realizada horas após o crime   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (1º), após matar outro homem, de 38 anos, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), foi acionada após o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) informar sobre um homicídio em uma residência na Rua Lontras. No local, os investigadores encontraram a vítima caída na sala do imóvel, com lesões cranioencefálicas graves provocadas por múltiplos golpes com uma pá de construção. A ferramenta utilizada no crime estava ao lado do corpo.

Segundo relato de uma testemunha, autor e vítima ingeriam bebida alcoólica antes do crime e teriam discutido. Em seguida, o suspeito desferiu diversos golpes na cabeça da vítima e fugiu de bicicleta.

Com base nas informações apuradas, a equipe do GOI realizou diligências e localizou o homem em uma residência na Vila Popular. Questionado, ele confessou o crime.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC/CEPOL), onde permanece à disposição da Justiça. A pá utilizada no homicídio e o aparelho celular da vítima foram apreendidos para perícia.
O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação da Polícia Civil.

