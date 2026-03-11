Homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo em área de preservação

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (11) suspeito de cometer crime ambiental em uma área de preservação próxima ao córrego Bálsamo, em Campo Grande.

A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu uma denúncia de que um homem estaria utilizando a área para o descarte irregular de resíduos sólidos. Após a informação, os investigadores passaram a monitorar o local.

Durante a ação, o suspeito foi flagrado espalhando lixo na área de preservação ambiental. De acordo com a polícia, o descarte irregular estava provocando, inclusive, o assoreamento do córrego.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Ele deverá passar por audiência de custódia, já que, nesse tipo de crime, a fiança só pode ser arbitrada pela Justiça.

