Homem é preso escondendo R$ 8 mil em maconha na casinha do cachorro

Marcos Elias da Costa, 52 anos, foi preso em flagrante, escondendo R$ 8.000,00 reais em maconha dentro da casinha de seu cachorro. A droga foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (04), após a polícia perseguir um traficante no bairro Jardim Aero Rancho em Campo Grande.

De acordo com o registro polícia, uma equipe da Polícia Militar percebeu que um homem saiu correndo ao avistar a viatura policial, com a atitude suspeita, os agentes foram atrás do “fugitivo” que pulou um muro e entrou no quintal de uma casa.

Os agentes pediram para Marcos, dono da residência, se eles poderiam entrar para verificar se o suspeito estava escondido no local, a entrada foi autorizada, mas o rapaz que fugiu não foi achado. Apesar disso os militares suspeitaram do nervosismo apresentado pelo dono do imóvel e realizando uma revista pelo local.

Após revistarem toda a residência, os agentes encontraram uma caixa escondida em uma casinha de cachorro, dentro dela estava uma balança e diversos tabletes de maconha.

Marcos revelou que havia comprado a droga por R$ 8.000,00 de um homem conhecido como “Paraguaio” e iria guardar a maconha até uma outra pessoa busca-la e levá-la para São Paulo.

Com isso o entorpecente foi apreendido e Marcos foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

