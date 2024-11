Homem é preso por abuso sexual infantojuvenil na internet em Corumbá

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (13), em Corumbá. Ele foi detido pela Polícia Federal durante a Operação Puer Praesidio, com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Conforme as informações policiais, o homem já estava sendo investigado. Os levantamentos começaram após a apreensão de material eletrônico do investigado no cumprimento de busca e apreensão na Operação Nicolau 9, em outubro de 2024.

Durante as análises, foram encontrados diversos vídeos e fotografias com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, bem como pesquisas de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes, reforçando o risco à sociedade de sua permanência em liberdade.

O cumprimento do mandado de prisão preventivo, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca De Corumbá, decorre do compromisso de todos os órgãos da persecução penal com a proteção dos menores e a erradicação desses crimes na internet.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também