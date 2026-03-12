Menu
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Homem Ã© preso por criar porcos e aves em condiÃ§Ãµes irregulares em bairro de Campo Grande

O forte odor provocado pelos animais incomodava vizinhos da regiÃ£o

12 marÃ§o 2026 - 18h41Brenda Assis

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (12) suspeito de crime de poluição ambiental no bairro São Conrado, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), após denúncias de moradores sobre a criação irregular de animais em área urbana.

Segundo a polícia, no imóvel os agentes encontraram porcos, galinhas e patos mantidos em condições consideradas inadequadas. O forte odor provocado pelos animais incomodava vizinhos da região. Além disso, os dejetos dos suínos eram lançados de forma irregular na rede de esgoto, enquanto resíduos das aves estavam espalhados pelo terreno.

A criação de animais para abate em área urbana é proibida pela Lei Complementar Municipal nº 148/2009, além de contrariar normas sanitárias e ambientais.

Durante a fiscalização, a equipe acionou a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), que realizou uma avaliação preliminar e deverá adotar medidas administrativas, incluindo possível aplicação de multa. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também foi chamado para recolher os animais.

Ao todo, foram apreendidos 15 galinhas, três patos e seis porcos. A Coordenadoria-Geral de Perícias também foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no local.

O suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por poluição ambiental. Após pagar fiança no valor de um salário mínimo, ele foi liberado.

