Homem é preso por desacato ao xingar policiais durante abordagem na Vila Margarida

Um rapaz, de 32 anos, foi preso por desacato após reagir a uma tentativa de abordagem ocorrida na noite de segunda-feira (16), na Rua Ciro Araújo Franca, localizada na região do Bairro Vila Margarida, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou um homem, utilizando tornozeleira eletrônica, com um volume aparente na região da cintura.

Ao perceber que a viatura estava se aproximando, ele levou a mão a cintura e tentou desviar o caminho, levantando ainda mais suspeitas. Diante da situação, foi feita a abordagem. O rapaz passou a resistir dizendo: não vão me abordar' e 'ninguém encosta a mão em mim’.

Enquanto isso, estava gritando sua mãe. Com ele, os militares encontraram uma pochete, dois celulares e algumas cédulas em dinheiro.

Por conta da resistência e dos xingamentos, o rapaz foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

