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Homem é preso por furtar materiais de projeto social em Campo Grande

Parte dos itens foi recuperada após polícia rastrear venda na internet

10 abril 2026 - 14h13Sarah Chaves
Foto: Divulgação/GOIFoto: Divulgação/GOI  

Um homem foi preso em Campo Grande suspeito de furtar materiais esportivos de um projeto social que atende cerca de 140 crianças no Los Angeles.

A investigação começou após a divulgação de que objetos estavam sendo vendidos pela internet. Com isso, policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) conseguiram identificar e chegar até um suspeito.

Durante a abordagem, o homem admitiu que estava com parte dos materiais e disse que outras duas pessoas também participaram do furto. Com ele, foram encontradas bolas de futebol profissionais, que foram reconhecidas pelo responsável do projeto.

O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de abril, em um centro de treinamento no Jardim Los Angeles. Segundo a polícia, o local foi invadido e diversos itens usados nas atividades, como bolas, coletes e cones, foram levados.

Com a falta dos equipamentos, o projeto teve as atividades prejudicadas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, e o caso segue em investigação para identificar os outros envolvidos e recuperar o restante dos materiais

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