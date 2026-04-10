Homem é preso por furtar materiais de projeto social em Campo Grande

Um homem foi preso em Campo Grande suspeito de furtar materiais esportivos de um projeto social que atende cerca de 140 crianças no Los Angeles.

A investigação começou após a divulgação de que objetos estavam sendo vendidos pela internet. Com isso, policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) conseguiram identificar e chegar até um suspeito.

Durante a abordagem, o homem admitiu que estava com parte dos materiais e disse que outras duas pessoas também participaram do furto. Com ele, foram encontradas bolas de futebol profissionais, que foram reconhecidas pelo responsável do projeto.

O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de abril, em um centro de treinamento no Jardim Los Angeles. Segundo a polícia, o local foi invadido e diversos itens usados nas atividades, como bolas, coletes e cones, foram levados.

Com a falta dos equipamentos, o projeto teve as atividades prejudicadas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, e o caso segue em investigação para identificar os outros envolvidos e recuperar o restante dos materiais

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