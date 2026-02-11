Homem é preso por maus-tratos a 18 cachorros em Nova Alvorada do Sul

Um homem de 46 anos foi levado à delegacia na manhã desta terça-feira (10) suspeito de maus-tratos a animais em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de uma mulher de 47 anos, representante de uma ONG de proteção animal, que relatou possíveis irregularidades em um imóvel no bairro Maria de Lourdes Stradiotti.

No local, os policiais encontraram 18 cães, sendo 13 adultos e 5 filhotes, mantidos em um terreno sem estrutura adequada para a quantidade de animais. No mesmo espaço também havia galinhas.

Durante a vistoria, dois cães apresentavam ferimentos visíveis. Conforme o registro da ocorrência, o ambiente tinha grande acúmulo de fezes e condições consideradas insalubres.

A ação contou com apoio de equipes da Vigilância Sanitária e do setor de Zoonoses, que confirmaram a situação irregular e apontaram indícios de maus-tratos.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Ele não apresentava lesões aparentes. Os animais ficaram sob responsabilidade da representante da entidade de proteção animal.

O caso será investigado.

