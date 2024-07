Homem é preso por se masturbar para mulher no centro de Bandeirantes

Homem, de 46 anos, foi preso por se masturbar para mulher, de 42 anos, na área central de Bandeirantes. O caso teria acontecido durante a tarde de quinta-feira (11).

Conforme as informações do site Idest, ao perceber que o homem estava se masturbando e olhando para ela, a vítima entrou no carro e chamou a Polícia Militar. Ela também passou as características do autor, para que ele fosse identificado pelas autoridades.

Ao ser abordado pela guarnição, o autor ficou em silêncio ao ser questionado sobre o caso. Ele apenas relatou que não é morador da cidade, pois estava na região apenas para trabalhar.

O homem acabou sendo levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também