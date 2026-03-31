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Homem é preso por tráfico de drogas e agressão contra o próprio filho em Jardim

Ainda conforme a polícia, há indícios de que uma quantidade maior de droga teria sido retirada do imóvel pouco antes da chegada da equipe

31 março 2026 - 14h42Brenda Assis
Caso aconteceu na residência em que casal moravaCaso aconteceu na residência em que casal morava   (Jardim MS News)

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (30) por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica, em Jardim.

De acordo com a Primeira Delegacia de Polícia da cidade, o caso teve início após um jovem de 23 anos procurar a unidade policial para denunciar que havia sido agredido pelo próprio pai durante um desentendimento dentro da residência da família.

Segundo o relato da vítima, a agressão foi cometida com um cabo de vassoura, causando lesões no braço e na mão. Durante o atendimento, o jovem também informou que o pai mantinha drogas no imóvel.

Diante das informações e com autorização para entrada na casa, os policiais civis realizaram diligências no local. Na residência, foram encontrados vestígios de entorpecentes e apreendida cerca de 59 gramas de substância análoga à maconha, além do objeto utilizado na agressão.

Ainda conforme a polícia, há indícios de que uma quantidade maior de droga teria sido retirada do imóvel pouco antes da chegada da equipe.

Após as buscas, os agentes localizaram o suspeito em seu local de trabalho, onde ele foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à delegacia, e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

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