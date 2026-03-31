Homem é preso por tráfico de drogas e agressão contra o próprio filho em Jardim

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (30) por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica, em Jardim.

De acordo com a Primeira Delegacia de Polícia da cidade, o caso teve início após um jovem de 23 anos procurar a unidade policial para denunciar que havia sido agredido pelo próprio pai durante um desentendimento dentro da residência da família.

Segundo o relato da vítima, a agressão foi cometida com um cabo de vassoura, causando lesões no braço e na mão. Durante o atendimento, o jovem também informou que o pai mantinha drogas no imóvel.

Diante das informações e com autorização para entrada na casa, os policiais civis realizaram diligências no local. Na residência, foram encontrados vestígios de entorpecentes e apreendida cerca de 59 gramas de substância análoga à maconha, além do objeto utilizado na agressão.

Ainda conforme a polícia, há indícios de que uma quantidade maior de droga teria sido retirada do imóvel pouco antes da chegada da equipe.

Após as buscas, os agentes localizaram o suspeito em seu local de trabalho, onde ele foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado à delegacia, e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

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