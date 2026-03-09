Menu
Polícia

Homem é preso sob a suspeita de matar mulher carbonizada em Paranhos

Caso aconteceu na aldeia Tekoha Paraguassu

09 março 2026 - 11h23Luiz Vinicius
O caso aconteceu em uma aldeia da cidade (Reprodução/Atyguassu)

Foi preso durante o domingo, dia 8, um homem, de 52 anos, apontado como principal suspeito do feminicídio cometido contra Ereni Benites na aldeia Tekoha Paraguassu, em Paranhos.

Ela foi encontrada morta e carbonizada devido a um incêndio na residência em que se encontrava. O nome do suspeito não foi divulgado.

O fogo teria começado por volta da 1h e atingiu o imóvel onde ela estava. Antes do incêndio a mulher estava em uma residência nas proximidades ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas. Em determinado momento, ela retornou para a própria casa.

Posteriormente, o imóvel foi atingido pelas chamas. Ereni acabou morrendo dentro da residência. Segundo relatos iniciais repassados à polícia, a vítima estaria em estado de embriaguez no momento do ocorrido.

O caso foi registrado como feminicídio.

