Homem é preso visitando mulher que ele mesmo agrediu

Um homem, 38 anos, foi preso nesta quinta-feira (02), dentro da Santa Casa de Campo Grande, visitando uma mulher que eles próprio agrediu.

De acordo com a Polícia Civil, já existia um mandado de prisão em nome do autor e após investigações conseguiram encontrá-lo no momento da visita a vítima.

Ele estava sendo procurado pelo crime de feminicídio na forma tentada, expedido pela comarca de Bela Vista.

Após ser detido, o acusado foi conduzido e apresentado à Casa da Mulher Brasileira, onde permanece custodiado e à disposição da justiça.

