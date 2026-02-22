Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia

Um homem foi baleado com três tiros na madrugada deste domingo (22), no bairro Pérola do Planalto, em Sidrolândia. A vítima foi socorrida por um conhecido e levada inicialmente a uma unidade de saúde, sendo depois transferida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h03 após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Olinda Pereira. Quando a equipe chegou, foi informada de que a vítima já havia sido levada ao hospital por um veículo branco. No local, os policiais isolaram a área enquanto outra equipe foi até a unidade de saúde para obter informações.

Segundo o médico responsável pelo atendimento, ele foi atingido por três disparos e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista que fez o socorro contou à polícia que a própria vítima conseguiu ligar pedindo ajuda após ser baleada e informou onde estava. A autoria dos disparos ainda não foi esclarecida.

Na cena do crime, os policiais encontraram duas motocicletas, ambas vermelhas, com marcas de tiros. Durante a checagem, foi constatado que uma delas apresentava sinais de adulteração na numeração do motor. Também foram recolhidas cápsulas e um projétil de munição calibre 9 milímetros.

As motos e o material apreendido foram encaminhados para investigação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas apurações.

