Polícia

Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia

O crime aconteceu no bairro Pérola do Planalto e caso é investigado pela Polícia Civil

22 fevereiro 2026 - 15h48Sarah Chaves
Foto: Mark Kleinein/Unsplash/ND Foto: Mark Kleinein/Unsplash/ND  

Um homem foi baleado com três tiros na madrugada deste domingo (22), no bairro Pérola do Planalto, em Sidrolândia. A vítima foi socorrida por um conhecido e levada inicialmente a uma unidade de saúde, sendo depois transferida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h03 após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Olinda Pereira. Quando a equipe chegou, foi informada de que a vítima já havia sido levada ao hospital por um veículo branco. No local, os policiais isolaram a área enquanto outra equipe foi até a unidade de saúde para obter informações.

Segundo o médico responsável pelo atendimento, ele foi atingido por três disparos e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista que fez o socorro contou à polícia que a própria vítima conseguiu ligar pedindo ajuda após ser baleada e informou onde estava. A autoria dos disparos ainda não foi esclarecida.

Na cena do crime, os policiais encontraram duas motocicletas, ambas vermelhas, com marcas de tiros. Durante a checagem, foi constatado que uma delas apresentava sinais de adulteração na numeração do motor. Também foram recolhidas cápsulas e um projétil de munição calibre 9 milímetros.

As motos e o material apreendido foram encaminhados para investigação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas apurações.

