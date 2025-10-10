Homem é visto andando nu entre crianças e mulher acaba presa por bater em PMs na Capital

Uma mulher, de 38 anos, foi presa por desacatar uma guarnição da Polícia Militar ao defender o ‘paquera’ que havia sido visto pelado andando entre crianças em seu imóvel, localizado na Rua Mapuera, região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9).

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã da suspeita detalhou que a situação é recorrente, porque ela é usuária de drogas e geralmente leva homens até o imóvel. Quando os militares chegaram ao endereço, o homem fugiu correndo da casa.

Ao ser questionada, a mulher agiu de forma agressiva dizendo que ‘não deve satisfação para ninguém’ e que não iria passar seu nome para os policiais. Além disso, ela passou a ter falas gordofóbicas contra um dos militares.

Detida por conta da situação, a suspeita precisou ser contida para evitar qualquer tipo de reação. Já na delegacia, ela chutou e desferiu um tapa em um dos PMs.

Ela então contou para a delegada que foi agredida pelos policiais, que teriam usado spray de pimenta para contê-la. O exame de corpo de delito foi solicitado, porém, o resultado não teria sido adicionado no registro policial.

Os fatos foram registrados como resistência, desacato e desobediência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

