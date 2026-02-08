Homem em surto avança contra PMs, é contido com taser e morre em Bela Vista

Homem, de 40 anos, identificado como Valerio Alvarez, morreu durante a madrugada de sábado, dia 7, após um episódio envolvendo a Polícia Militar, na cidade de Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

A versão aponta que ele estaria tendo um surto e avançou contra uma equipe de militares, que precisou usar munição de elastômero e posteriormente equipamento taser, arma de eletrochoque.

Segundo informações do site Jatobá News, os policiais foram acionados para atender o caso, no bairro Nova Esperança, e encontraram o indivíduo danificando a motocicleta. Foi dada a ordem para ele interromper a ação, mas não foi acatada.

O homem em questão foi em direção aos policiais, que segundo na versão apresentada, estaria portando um objeto, possivelmente uma faca, e para se defenderem, os militares utilizaram munição de elastômero e equipamento taser.

Após ser contigo e algemado, o homem sofreu alteração de consciência e dificuldades respiratórias, sendo imediatamente encaminhado ao hospital local. No entanto, conforme informado pela médica de plantão, ele já não apresentava sinais vitais ao dar entrada na unidade de saúde.

Na rede social, uma familiar escreveu que o primo não estava armado e não estava sob efeito de nenhuma substância, pois sofria de esquizofrenia.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Bela Vista.

