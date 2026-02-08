Menu
Menu Busca domingo, 08 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem em surto avança contra PMs, é contido com taser e morre em Bela Vista

Uma familiar escreveu que o primo sofria de esquizofrenia

08 fevereiro 2026 - 10h43Luiz Vinicius
Caso vai ser investigado pela políciaCaso vai ser investigado pela polícia   (Jardim MS News)

Homem, de 40 anos, identificado como Valerio Alvarez, morreu durante a madrugada de sábado, dia 7, após um episódio envolvendo a Polícia Militar, na cidade de Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

A versão aponta que ele estaria tendo um surto e avançou contra uma equipe de militares, que precisou usar munição de elastômero e posteriormente equipamento taser, arma de eletrochoque.

Segundo informações do site Jatobá News, os policiais foram acionados para atender o caso, no bairro Nova Esperança, e encontraram o indivíduo danificando a motocicleta. Foi dada a ordem para ele interromper a ação, mas não foi acatada.

O homem em questão foi em direção aos policiais, que segundo na versão apresentada, estaria portando um objeto, possivelmente uma faca, e para se defenderem, os militares utilizaram munição de elastômero e equipamento taser.

Após ser contigo e algemado, o homem sofreu alteração de consciência e dificuldades respiratórias, sendo imediatamente encaminhado ao hospital local. No entanto, conforme informado pela médica de plantão, ele já não apresentava sinais vitais ao dar entrada na unidade de saúde.

Na rede social, uma familiar escreveu que o primo não estava armado e não estava sob efeito de nenhuma substância, pois sofria de esquizofrenia.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Bela Vista.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso aconteceu na cidade de Bela Vista
Polícia
Após roubar carro e fugir da polícia, homem morre em capotamento na BR-060, em MS
Arma apreendida pelos guardas
Polícia
Homem é preso pela GCM portando arma em bar no Jardim Tarumã
Prato de comida foi encontrado na cama da mulher
Polícia
Filho encontra mãe morta após ela se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
O acidente aconteceu na madrugada de ontem
Polícia
Motorista morre preso as ferragens após colisão frontal em Santa Rita do Pardo
Após 16 dias, adolescente agredido por piloto durante briga por chiclete morre em Brasília
Polícia
Após 16 dias, adolescente agredido por piloto durante briga por chiclete morre em Brasília
'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica
Polícia
'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica
O corpo foi encontrado na manhã de hoje
Polícia
Mulher é encontrada morta debaixo de ponte em Campo Grande
Advogado que defendeu serial killer é preso por efetuar tiros na Mata do Jacinto
Polícia
Advogado que defendeu serial killer é preso por efetuar tiros na Mata do Jacinto
Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã
Polícia
Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital