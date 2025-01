Homem encontrado morto em córrego no Jardim Batistão é identificado

Foi identificado como Henrique Peña, de 42 anos, o homem encontrado morto na tarde desta sexta-feira (3) no Córrego Lagoa, próximo ao cruzamento das avenidas Dr. Nasiri Siufi e Dinamarca, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

A informação foi dada pelo padrasto do rapaz, o jardineiro Antônio Medina, de 59 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória devido ao ‘choque’ da morte do familiar logo após falar com a imprensa sobre o caso.

Medina contou que Henrique estava internado no Hospital Nosso Lar, mas recebeu alta hospital e sumiu logo em seguida. Ele estava desaparecido há 15 dias.

Segundo o padrasto, o rapaz tinha o costume de sumir, mas que cuidava dele para que isso não acontecesse. “Descuidou dele, ele já saiu, então eu fico cuidando, eu paro de fazer [as coisas]”, explicou.

Em relação a mãe do rapaz, o jardineiro contou que devido ao estado de saúde, ela não conseguia cuidar de Henrique, e a responsabilidade ficava para ele.

O delegado Sam Suzumura, da 6ª DP, detalhou que o corpo apresentava extravasamento de sangue, algo não comum para corpos de pessoas que morreram afogadas, mas que não foi identificado, ainda neste momento, algum ferimento que possa ter causado esse quadro.

O corpo deve ser encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), que deve determinar a causa da morte em laudo necroscópico.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também