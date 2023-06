Homem encontrado morto na Bandeirantes pode ter tido mal súbito

A morte do homem, de aproximadamente 50 anos, na manhã desta segunda-feira (19), próximo a uma árvore em uma praça na Av. Bandeirantes, no Amambai, aconteceu há cerca de duas horas e não deve ter sido por hipotermia, conforme falou à reportagem o delegado Gabriel Desterro.

Em um primeiro momentos, as autoridades que estavam no local informaram que não havia marcas de violência e que a vítima podia ter sofrido hipotermia – frio até a morte. No entanto, o delegado responsável pelo caso descartou também esta possibilidade, visto que o homem estava devidamente agasalhado para a temperatura na cidade.

“Viram ele deitando por volta das 9h, acharam que ele ia descansar, mas provavelmente já era um mal súbito”, disse Desterro, apontando para morte natural.

Delegado ainda afirmou que, pelas vestes, não aparentava ser morador de rua. O corpo será levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para análise e o caso foi registrado como morte a esclarecer.

