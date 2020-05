Homem engana vendedor e compradora de carro e “some” com R$ 9 mil

Saiba Mais Polícia Homem é preso com celular roubado dentro da cueca

Um homem, 47 anos, e uma mulher, 57 anos, foram vítimas de um golpe articulado por uma pessoa chamada Paulo Cesar, que intermediou uma negociação da venda de um carro e roubou R$ 9 mil da vítima.

Tudo começou há alguns dias, quando a primeira vítima, o homem de 47 anos, colocou o anúncio de venda de seu carro, por R$ 17 mil, no site OLX. Paulo Cesar entrou em contato com o vendedor e se disse interessado em comprar o veículo.

Apesar disso, Paulo utilizou o mesmo veículo para fazer outro anuncio na internet, mas pelo valor de R$ 9,9 mil, interessando a segunda vítima, a mulher de 57 anos.

Para o vendedor, vítima masculina, Paulo disse que compraria o carro e daria para a outra vítima, feminina, para quitar a divida de um imóvel. Já para a mulher, Paulo se apresentou como dono do carro e disse que o vendedor, verdadeiro dono, estava apenas intermediando as negociações.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, Paulo chegou a marcar um encontro entre as duas vítimas. Ele orientou o vendedor a se apresentar como “um amigo intermediador” e, para a compradora, disse que um colega levaria o carro. As duas vítimas se encontraram em data não mencionada no registro policial.

Depois de testado e aprovado os dois decidiram fechar o negócio. Nesta segunda-feira (18), eles chegaram a se encontrar em cartório para resolver os tramites de transferência do veículo, nesse momento o vendedor e também vítima verificou sua conta bancaria e percebeu o lançamento de R$ 18 mil, Paulo ainda falou ter transferido R$ 1 mil a mais para compensar a demora nas negociações.

Já a compradora, transferiu R$ 9 mil para uma conta passada por Paulo, ele teria dado R$ 900,00 de desconto por causa de um custo de documentação gasto na transferência do veículo.

Momentos após a negociação o gerente do banco do vendedor, ligou para a vítima dizendo que o valor de R$ 18 mil não havia sido compensado na conta bancária. A vítima ligou para Paulo, que informou que faria a transação novamente, ato que não aconteceu.

A compradora também se apresentou a polícia e disse ter se sentindo lesada, pois confiou em Paulo e achava que estaria realizando um negócio seguro, apesar disso ela também não conseguiu mais contato com o autor.

Saiba Mais Polícia Homem é preso com celular roubado dentro da cueca

Deixe seu Comentário

Leia Também