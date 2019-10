Homem agride esposa na frente dos filhos e para apenas com a chegada da PM

A Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica que ocorreu na madrugada desta terça-feira (1). O Autor Gilson Antonio de Paula, 41 anos, estava agredindo Mara Lucia Barbosa Alves, 39 anos na presença dos filhos, no bairro São Bento, em Sidrolândia.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, quando a guarnição se aproximou do local, algumas crianças foram de encontro à viatura, e informaram que a mãe estaria apanhando do pai, apontando para o fundo da residência.



De imediato os policiais adentraram ao quintal da residência e abordaram o acusado, em conversa com a vítima, Mara Lucia mostrou uma das faces e os braços, onde havia sofrido as agressões, e disse que só parou de apanhar quando o seu agressor visualizou a chegada dos policiais.



Gilson foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, para as devidas providências cabíveis.

