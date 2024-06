Homem fica com as tripas de fora após ser esfaqueado pela esposa na Moreninhas

Homem, de 36 anos, foi socorrido e passou por uma cirurgia de emergência após ser esfaqueado pela esposa e ficar com as vísceras expostas na madrugada deste sábado (29), no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Santa Casa, onde uma vítima de ferimento por arma branca havia dado entrada.

Os militares então foram informados de que a vítima chegou sozinha, procurando por socorro no quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Moreninhas. Diante do caso,o homem foi colocado em uma viatura e levado para o hospital.

Em estão grave, ele foi rapidamente levado para o centro cirúrgico. Apesar de não ter mais informações a respeito, a vítima teria contado aos bombeiros que foi agredido com golpes de faca, durante uma briga com a esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

