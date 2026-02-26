Menu
Polícia

Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande

Indivíduo passou a realizar um pagamento parcial para tentar quitar débito

26 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Homem não pagava pensão há dois anosHomem não pagava pensão há dois anos   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 37 anos, foi preso durante a tarde desta quarta-feira, dia 25, após ser acusado pela prática de abandono material e o não pagamento da pensão alimentícia para o filho, de 12 anos, em Campo Grande.

Na ocasião, a mãe do adolescente vítima relatou que o investigado, embora obrigado judicialmente ao pagamento de pensão alimentícia há mais de 10 anos, vinha descumprindo de forma reiterada a obrigação.

As diligências iniciais de investigação apontaram que o indivíduo permaneceu aproximadamente dois anos sem realizar o pagamento, pagando apenas, recentemente, um valor parcial, insuficiente para quitar o débito acumulado.

A Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriu um mandado de prisão em desfavor do indivíduo.

O homem foi conduzido para a unidade policial e posteriormente será recambiado ao sistema prisional.

"A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul ressalta que o cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia é fundamental para assegurar a subsistência, a dignidade e o melhor interesse de crianças e adolescentes", diz a nota.

