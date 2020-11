Homem incendeia carro de ex-mulher no bairro Noroeste

A não aceitação de término de relacionamento entre um casal, pode ter sido o fator determinante para um homem causar incêndio no carro da ex-mulher. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (11), por volta de 19h25, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O relacionamento entre eles terminou aproximadamente sete meses atrás.

Segundo o boletim de ocorrência, a ex-mulher estaria na casa dela dormindo, quando ouviu o alarme disparado do veículo Corsa, ao ir até o carro se deparou com ele em chamas, acionando o corpo de bombeiros que apagaram o fogo.

Momentos depois, ao pegar a moto do namorado para registrarem o boletim de ocorrência na delegacia, perceberam que alguém havia cortado a mangueira de combustível do tanque da moto.

Um vizinho informou ao namorado da vítima que enquanto via o fogo no carro, avistou o ex-marido dela saindo do quintal da residência. A mulher suspeita que a ação foi feita pelo ex-marido, baseada nas informações dadas pelo vizinho.

