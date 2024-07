Homem invade casa e estupra a ex-mulher em Nova Alvorada do Sul

Uma mulher, de 29 anos, teria sido estuprada pelo ex-namorado, de 32 anos, durante a madrugada desta sexta-feira (19), em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, a vítima estava em casa quando autor invadiu seu imóvel, mesmo ela tendo uma medida protetiva ainda ativa contra ele.

Já dentro da casa, ela foi forçada a manter relações sexuais com o ex, que a ameaçou dizendo que tiraria a guarda dos filhos do casal da vítima, caso ela não reatasse o relacionamento.

A Polícia Militar foi acionada, efetuou a prisão do suspeito. Apesar das afirmações da mulher, o autor teria negado os fatos. Diante da situação, ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

